Сушков Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.11.1895
Мать ребёнка: Сушкова -- Наталья Иосифовна
Рождение ребёнка
13.01.1897
Дочь: Сушкова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Сушкова -- Наталья Иосифовна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Сушкова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Сушкова -- Наталья Иосифовна
Рождение ребёнка
26.07.1902
Дочь: Сушкова Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Сушкова -- Наталья Иосифовна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Сушкова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Сушкова -- Наталья Иосифовна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Сушкова -- Наталья Иосифовна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Сушкова -- Наталья Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно