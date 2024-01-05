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Сушков Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1895

Сын: Сушков Платон Васильевич

Мать ребёнка: Сушкова -- Наталья Иосифовна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.01.1897

Дочь: Сушкова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Сушкова -- Наталья Иосифовна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Сушкова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Сушкова -- Наталья Иосифовна

Рождение ребёнка
26.07.1902

Дочь: Сушкова Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Сушкова -- Наталья Иосифовна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Сушкова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Сушкова -- Наталья Иосифовна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Сушков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Сушкова -- Наталья Иосифовна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Сушков Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Сушкова -- Наталья Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сушкова -- Наталья Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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