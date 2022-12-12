Дятлов Михаил Селифонович
Место рождения
Дата рождения18.11.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.05.1975
Жена: Дятлова Ольга Ивановна
Терентьевское, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Чехов, Холмский, Сахалинская область