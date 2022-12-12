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Дятлов Михаил Селифонович

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Место рождения

Большая Талда, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

18.11.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Талда, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
31.05.1975

Жена: Дятлова Ольга Ивановна

Терентьевское, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Чехов, Холмский, Сахалинская область
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