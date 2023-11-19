Охтя (Онопчиха) Анна Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Онопко Петр Яковлевич
Бракосочетание
Около 1815
Рождение ребёнка
18.07.1817
Сын: Онопко Дий Петрович
Отец ребёнка: Онопко Петр Яковлевич
Бракосочетание
06.02.1821
Муж: Охтя Савва Федорович
Смерть
Неизвестно