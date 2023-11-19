Охтя (Онопчиха) Анна Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охтя (Онопчиха) Анна Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Онопко Оныкий Петрович

Отец ребёнка: Онопко Петр Яковлевич

Добротово, Сумська область
Бракосочетание
Около 1815

Муж: Онопко Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
18.07.1817

Сын: Онопко Дий Петрович

Отец ребёнка: Онопко Петр Яковлевич

Добротово, Сумська область
Бракосочетание
06.02.1821

Муж: Охтя Савва Федорович

Добротово, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Добротово, Сумська область

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