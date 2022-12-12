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Черношей Константин Иссакович

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Место рождения

Ровное, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

04.07.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1919

Отец: Черношей Иссак

Мать: не указана

Ровное, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Черношей Леонид Константинович

Мать ребёнка: Гриб Анна Демьяновна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Черношей Марина Константиновна

Мать ребёнка: Гриб Анна Демьяновна

Рождение ребёнка
30.06.1953

Дочь: Черношей Валентина Константиновна

Мать ребёнка: Гриб Анна Демьяновна

Рождение ребёнка
?.07.1955

Сын: Черношей Пётр Константинович

Мать ребёнка: Гриб Анна Демьяновна

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриб Анна Демьяновна

Смерть
Неизвестно
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