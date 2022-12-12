Черношей Константин Иссакович
Место рождения
Дата рождения04.07.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1919
Отец: Черношей Иссак
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Сын: Черношей Леонид Константинович
Мать ребёнка: Гриб Анна Демьяновна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Черношей Марина Константиновна
Мать ребёнка: Гриб Анна Демьяновна
Рождение ребёнка
30.06.1953
Дочь: Черношей Валентина Константиновна
Мать ребёнка: Гриб Анна Демьяновна
Рождение ребёнка
?.07.1955
Сын: Черношей Пётр Константинович
Мать ребёнка: Гриб Анна Демьяновна
Речица, Речицкий район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гриб Анна Демьяновна
Смерть
Неизвестно