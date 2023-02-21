ХХХ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1899
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: УУУ
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Преображенский Павел Алексеевич
Отец ребёнка: УУУ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: УУУ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вероника Алексеевна
Отец ребёнка: УУУ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: УУУ
Смерть
Неизвестно