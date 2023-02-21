ХХХ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ХХХ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: УУУ

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Преображенский Павел Алексеевич

Отец ребёнка: УУУ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: УУУ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вероника Алексеевна

Отец ребёнка: УУУ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: УУУ

Смерть
Неизвестно
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