Саланчина Дарья Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саланчина Дарья Евфимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

09.02.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1857 ст.

Сын: Салангин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Салангин Михаил Кирилович

Рождение ребёнка
11.06.1861

Дочь: Евфросинья Михайловна

Отец ребёнка: Салангин Михаил Кирилович

Рождение ребёнка
1873 или 1878

Дочь: Вшивцева Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Салангин Михаил Кирилович

поч. Ельховой Курьи
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салангин Михаил Кирилович

Смерть
09.02.1909 ст.
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