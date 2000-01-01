Саланчина Дарья Евфимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти09.02.1909 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1857 ст.
Сын: Салангин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Салангин Михаил Кирилович
Рождение ребёнка
11.06.1861
Дочь: Евфросинья Михайловна
Отец ребёнка: Салангин Михаил Кирилович
Рождение ребёнка
1873 или 1878
Дочь: Вшивцева Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Салангин Михаил Кирилович
поч. Ельховой Курьи
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.02.1909 ст.