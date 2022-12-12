Черенков Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти06.01.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1930
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
06.01.1990