Черенков Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черенков Павел Александрович

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Место рождения

Новая Чигла, Таловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

06.01.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Чигла, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
С 1930
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
06.01.1990
Москва, город федерального значения Москва
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