Верещагин Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Верещагин Никифор
Мать: Верещагина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Василий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Капитон
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Николай
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно