Верещагин Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагин Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верещагин Никифор

Мать: Верещагина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Василий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Капитон

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Николай

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно