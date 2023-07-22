Сухих Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842
Дата рождения высислена исходя из высисленой даты 1860гр его сына Петра Васильевича
Рождение ребёнка
Около 1843
Дата рождения высислена исходя из записи о смерти в возрасте 61 год в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
До 1860
Рождение ребёнка
09.11.1893
Дочь: Миропия Васильевна
Мать ребёнка: Сухих Александра Дмитриевна
Согра, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Восприемник Марфа Николаевна Бачина того ж прихода деревни Бармичи
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно