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Сухих Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения высислена исходя из высисленой даты 1860гр его сына Петра Васильевича
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Сухих Стефан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Дата рождения высислена исходя из записи о смерти в возрасте 61 год в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
До 1860

Сын: Сухих Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1893

Дочь: Миропия Васильевна

Мать ребёнка: Сухих Александра Дмитриевна

Согра, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Восприемник Марфа Николаевна Бачина того ж прихода деревни Бармичи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих Александра Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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