Киселев Борис Тимофеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Киселев Борис Тимофеевич

Место рождения

Горскино Касьминской волости Томской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киселев Тимофей Петрович

Мать: ?

Горскино Касьминской волости Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева (Половинкина) Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.10.1914

Сын: Киселев Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: Киселева (Половинкина) Прасковья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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