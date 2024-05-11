Киселев Борис Тимофеевич
Место рожденияГорскино Касьминской волости Томской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киселев Тимофей Петрович
Мать: ?
Горскино Касьминской волости Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1914
Сын: Киселев Дмитрий Борисович
Мать ребёнка: Киселева (Половинкина) Прасковья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно