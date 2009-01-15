Чиркина Татьяна Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1972
Дата смерти15.01.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.10.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.08.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чиркин Владимир Викторович
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.01.2009