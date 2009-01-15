Чиркина Татьяна Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркина Татьяна Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1972

Дата смерти

15.01.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1969 г.р.
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Дети

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Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чиркин Владимир Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.10.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.08.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чиркин Владимир Викторович

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.01.2009

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