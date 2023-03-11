Василий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824 ст.
Отец: Федор Дионисов
Мать: Дарья Галактионова
Рождение ребёнка
Вычислено 1863
Дочь: Александра Васильева
Мать ребёнка: Пелагия Анисимова
Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия Анисимова
Смерть
Неизвестно