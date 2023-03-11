Василий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1791 г.р.

Мать

Вычислено 1792 г.р.

Жена

Вычислено 1838 г.р.

Дети

Вычислено 1863 г.р.

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Рождение
Вычислено 1824 ст.

Отец: Федор Дионисов

Мать: Дарья Галактионова

Рождение ребёнка
Вычислено 1863

Дочь: Александра Васильева

Мать ребёнка: Пелагия Анисимова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия Анисимова

Смерть
Неизвестно