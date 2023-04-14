Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти12.06.1889
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Коваленко Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Коваленко Никифор Николаевич
Дочь: Коваленко Фекла Никифоровна
Отец ребёнка: Коваленко Никифор Николаевич
Сын: Коваленко Макар Никифорович
Отец ребёнка: Коваленко Никифор Николаевич
Сын: Коваленко Яков Никифорович
Отец ребёнка: Коваленко Никифор Николаевич
Сын: Коваленко Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Коваленко Никифор Николаевич
Сын: Коваленко Арсений Никифорович
Отец ребёнка: Коваленко Никифор Николаевич
Сын: Коваленко Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Коваленко Никифор Николаевич
Сын: Коваленко Аким Никифорович
Отец ребёнка: Коваленко Никифор Николаевич
Сын: Коваленко Василий Никифорович
Отец ребёнка: Коваленко Никифор Николаевич
Дочь: Коваленко Варвара Никифоровна
Отец ребёнка: Коваленко Никифор Николаевич