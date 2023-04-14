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Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

12.06.1889

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленко Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Коваленко Никифор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленко Фекла Никифоровна

Отец ребёнка: Коваленко Никифор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Макар Никифорович

Отец ребёнка: Коваленко Никифор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Яков Никифорович

Отец ребёнка: Коваленко Никифор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Коваленко Никифор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Арсений Никифорович

Отец ребёнка: Коваленко Никифор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Сергей Никифорович

Отец ребёнка: Коваленко Никифор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Аким Никифорович

Отец ребёнка: Коваленко Никифор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Василий Никифорович

Отец ребёнка: Коваленко Никифор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленко Варвара Никифоровна

Отец ребёнка: Коваленко Никифор Николаевич

Смерть
12.06.1889
Умерла от водянки. Погребение 13 июня.