Сафиуллин Радик Тагирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафиуллин Радик Тагирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1985 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2007 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафиуллина Зульфия Нагимовна

Рождение ребёнка
10.10.2007

Дочь: Сафиуллина Вильдана Радиковна

Мать ребёнка: Сафиуллина Зульфия Нагимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафиуллина Зульфия Нагимовна

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