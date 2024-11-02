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Соколов Макар Ильич

Место рождения

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область

Дата рождения

09.03.1901

Дата смерти

20.07.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1901

Отец: Соколов Илия Григориев

Мать: Ирина Сергеевна

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Борис Макарович

Мать ребёнка: Соколова (Соколова) Евдокия Ивановна

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (Соколова) Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Соколов Николай Макарович

Мать ребёнка: Соколова (Соколова) Евдокия Ивановна

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Соколов Леонид Макарович

Мать ребёнка: Соколова (Соколова) Евдокия Ивановна

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.09.1929

Сын: Соколов Александр Макарович

Мать ребёнка: Соколова (Соколова) Евдокия Ивановна

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
20.07.1951
Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Причина смерти: абсцесс левого легкого

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