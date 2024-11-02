Соколов Макар Ильич
Место рождения
Дата рождения09.03.1901
Дата смерти20.07.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1901
Отец: Соколов Илия Григориев
Мать: Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соколова (Соколова) Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Сын: Соколов Николай Макарович
Мать ребёнка: Соколова (Соколова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Соколова (Соколова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
22.09.1929
Сын: Соколов Александр Макарович
Мать ребёнка: Соколова (Соколова) Евдокия Ивановна
Смерть
20.07.1951
Причина смерти: абсцесс левого легкого