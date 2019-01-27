Радзиховский Семен Фишелевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радзиховский Семен Фишелевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.2019

Дата смерти

08.10.1992

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1948

Сын: Радзиховский Феликс Семенович

Мать ребёнка: Радзиховская Муся

Рождение ребёнка
18.04.1955

Сын: Радзиховский Александр Семенович

Мать ребёнка: Радзиховская Муся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радзиховская Муся

Смерть
08.10.1992
Рождение
27.01.2019

Отец: Радзиховский Фишель Шлемович

Мать: Радзиховская Ципа Элевна