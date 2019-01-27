Радзиховский Семен Фишелевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.2019
Дата смерти08.10.1992
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1948
Сын: Радзиховский Феликс Семенович
Мать ребёнка: Радзиховская Муся
Рождение ребёнка
18.04.1955
Сын: Радзиховский Александр Семенович
Мать ребёнка: Радзиховская Муся
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Радзиховская Муся
Смерть
08.10.1992
Рождение
27.01.2019