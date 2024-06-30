Горелова (Попова) Зинаида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Фёдор
Мать: Попова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радаева (Горелова) Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Горелов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горелов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Горелов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
09.04.1962
Сын: Горелов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Горелов Алексей Петрович
Састобе, Тюлькубасский район, Туркестанская область
Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область