Горелова (Попова) Зинаида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горелова (Попова) Зинаида Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Фёдор

Мать: Попова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горелов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радаева (Горелова) Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Горелов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горелов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Горелов Алексей Петрович

Рождение ребёнка
09.04.1962

Сын: Горелов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Горелов Алексей Петрович

Састобе, Тюлькубасский район, Туркестанская область
Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область

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