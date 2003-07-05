Ауэр Алина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ауэр Алина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.2003

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.2003

Отец: Ауэр Иван Николаевич

Мать: Ауэр Людмила Николаевна

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