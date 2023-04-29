Самбурская Мелания Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамбурская Мелания Петровна

Самбурская Мелания Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1919

Сын: Самбурский Георгий Петрович

Отец ребёнка: Самбурский Петр Климентьевич

Место жительства
1919
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самбурский Петр Климентьевич

Смерть
Неизвестно