Черемисинова (Лазарева) София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемисинова (Лазарева) София

Место рождения

д Палама Залесный р-н Горьковская обл

Дата рождения

18.02.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1955

Отец: Лазарев Михаил (Мендель) Евсеевич

Мать: Лазарева Анастасия Павловна

д Палама Залесный р-н Горьковская обл
Образование
С ?.09.1962 по ?.06.1964
Канская железнодорожная школа
Образование
С ?.09.1964 по ?.06.1969
Дзержинская средняя школа им.Ракуса с.Дзержинское Красноярский край
Образование
С ?.09.1969 по ?.06.1970
Канск, город Канск, Красноярский край
средняя школа №18
Образование
С ?.09.1970 по ?.03.1974
Канск, город Канск, Красноярский край
средне-техническое | техник-технолог вик | Канский политехнический техникум
Образование
С ?.09.1975 по ?.06.1981
Сибирский технологический институт г.Красноярск
высшее | экономист
Бракосочетание
29.07.1977

Муж: Черемисинов Александр

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.04.1978

Сын: Черемисинов Михаил

Отец ребёнка: Черемисинов Александр

г.Свердловск
Рождение ребёнка
03.06.1983

Сын: Черемисинов Кирилл

Отец ребёнка: Черемисинов Александр

г.Свердловск
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Место жительства
Неизвестно