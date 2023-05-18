Черемисинова (Лазарева) София
Место рожденияд Палама Залесный р-н Горьковская обл
Дата рождения18.02.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1955
д Палама Залесный р-н Горьковская обл
Образование
С ?.09.1962 по ?.06.1964
Канская железнодорожная школа
Образование
С ?.09.1964 по ?.06.1969
Дзержинская средняя школа им.Ракуса с.Дзержинское Красноярский край
Образование
С ?.09.1969 по ?.06.1970
средняя школа №18
Образование
С ?.09.1970 по ?.03.1974
средне-техническое | техник-технолог вик | Канский политехнический техникум
Образование
С ?.09.1975 по ?.06.1981
Сибирский технологический институт г.Красноярск
высшее | экономист
Бракосочетание
29.07.1977
Рождение ребёнка
26.04.1978
Сын: Черемисинов Михаил
Отец ребёнка: Черемисинов Александр
г.Свердловск
Рождение ребёнка
03.06.1983
Сын: Черемисинов Кирилл
Отец ребёнка: Черемисинов Александр
г.Свердловск
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Место жительства
Неизвестно