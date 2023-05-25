Влас Матфеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Влас Матфеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1808 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Матфей Денисов

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно