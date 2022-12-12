Усольцева (Попова) Параскева (Прасковья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцева (Попова) Параскева (Прасковья)

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Место рождения

с.Поповка, Бавлинский район, Татарстан

Дата рождения

27.09.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
27.09.1915

Отец: Попова Матвей Иванович

Мать: Попова Елена Дамиановна

с.Поповка, Бавлинский район, Татарстан
Крещение
28.09.1915
Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.11.1938

Сын: Усольцев Александр Викторович

Отец ребёнка: Усольцев Виктор (Викул) Артамонович

СССР
Рождение ребёнка
05.02.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усольцев Виктор (Викул) Артамонович

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усольцев Виктор Викторович

Отец ребёнка: Усольцев Виктор (Викул) Артамонович

Улан-Удэ, Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усольцев Виктор (Викул) Артамонович

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усольцев Виктор Викторович

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
г.Нефтеюганкс, ХМАО-Югра
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