Усольцева (Попова) Параскева (Прасковья)
Место рожденияс.Поповка, Бавлинский район, Татарстан
Дата рождения27.09.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1915
Отец: Попова Матвей Иванович
Мать: Попова Елена Дамиановна
с.Поповка, Бавлинский район, Татарстан
Крещение
28.09.1915
Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.11.1938
Сын: Усольцев Александр Викторович
Отец ребёнка: Усольцев Виктор (Викул) Артамонович
СССР
Рождение ребёнка
05.02.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усольцев Виктор (Викул) Артамонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усольцев Виктор Викторович
Отец ребёнка: Усольцев Виктор (Викул) Артамонович
Улан-Удэ, Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усольцев Виктор (Викул) Артамонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усольцев Виктор Викторович
Смерть
Неизвестно
г.Нефтеюганкс, ХМАО-Югра