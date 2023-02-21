Дмитриева (Щербакова) Александра Никифоровна
Место рожденияСтарое Ибряйкино, Похвистневский район, Самарская область
Дата рожденияОколо 12.05.1902
Дата смерти12.01.1988
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.05.1902
Отец: Щербаков Никифор Ильич
Старое Ибряйкино, Похвистневский район, Самарская область
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Дмитриев Павел Никанорович
Рождение ребёнка
09.01.1932
Сын: Дмитриев Алексей Павлович
Отец ребёнка: Дмитриев Павел Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Рево
Отец ребёнка: Дмитриев Павел Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Валентин
Отец ребёнка: Дмитриев Павел Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Виктор
Отец ребёнка: Дмитриев Павел Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Владимир
Отец ребёнка: Дмитриев Павел Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Петр
Отец ребёнка: Дмитриев Павел Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Николай
Отец ребёнка: Дмитриев Павел Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анфиса
Отец ребёнка: Дмитриев Павел Никанорович
Смерть
12.01.1988
Малое Ибряйкино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость