Дмитриева (Щербакова) Александра Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Щербакова) Александра Никифоровна

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Место рождения

Старое Ибряйкино, Похвистневский район, Самарская область

Дата рождения

Около 12.05.1902

Дата смерти

12.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.05.1902

Отец: Щербаков Никифор Ильич

Мать: Щербакова Ирина Максимовна

Старое Ибряйкино, Похвистневский район, Самарская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Дмитриев Павел Никанорович

Рождение ребёнка
09.01.1932

Сын: Дмитриев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Дмитриев Павел Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Рево

Отец ребёнка: Дмитриев Павел Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Валентин

Отец ребёнка: Дмитриев Павел Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Виктор

Отец ребёнка: Дмитриев Павел Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Владимир

Отец ребёнка: Дмитриев Павел Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Петр

Отец ребёнка: Дмитриев Павел Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Николай

Отец ребёнка: Дмитриев Павел Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анфиса

Отец ребёнка: Дмитриев Павел Никанорович

Смерть
12.01.1988
Малое Ибряйкино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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