Логин Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1728
Дата смерти1788
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Фёдор Логинов
Мать ребёнка: Анисья Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Лукьян Логинов
Мать ребёнка: Анисья Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Семён Логинов
Мать ребёнка: Анисья Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Леонтьева
Смерть
1788