Логин Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логин Леонтьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1733 г.р.

Дети

Около 1750 г.р.
Около 1760 г.р.
Около 1763 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Фёдор Логинов

Мать ребёнка: Анисья Леонтьева

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Лукьян Логинов

Мать ребёнка: Анисья Леонтьева

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Семён Логинов

Мать ребёнка: Анисья Леонтьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Леонтьева

Смерть
1788
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