Ксенофонтова Наиля Махмутовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксенофонтова Наиля Махмутовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.?

Дочь: Ксенофонтова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Ксенофонтов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ксенофонтов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Ксенофонтов Александр

Смерть
Неизвестно