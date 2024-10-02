(Waari) Katri Yrjöntytär
Место рожденияVuosalmi, Muolaa, Finland
Дата рождения06.02.1742
Дата смерти05.05.1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.11.1759
Рождение ребёнка
09.03.1761
Дочь: Kaukin (Kaukinen) (Romu) Maria Antintytär
Отец ребёнка: Romu Antti Laurinpoika
Рождение ребёнка
24.10.1768
Сын: Romu Yrjö Antinpoika
Отец ребёнка: Romu Antti Laurinpoika
Смерть
05.05.1797