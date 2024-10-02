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(Waari) Katri Yrjöntytär

Место рождения

Vuosalmi, Muolaa, Finland

Дата рождения

06.02.1742

Дата смерти

05.05.1797

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.11.1759

Муж: Romu Antti Laurinpoika

Рождение ребёнка
09.03.1761

Дочь: Kaukin (Kaukinen) (Romu) Maria Antintytär

Отец ребёнка: Romu Antti Laurinpoika

Рождение ребёнка
24.10.1768

Сын: Romu Yrjö Antinpoika

Отец ребёнка: Romu Antti Laurinpoika

Смерть
05.05.1797

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