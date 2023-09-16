Семеник (Зубенок) Параскевья Каленикова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семеник (Зубенок) Параскевья Каленикова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
05.02.1914

Муж: Семеник Мина Григорьевич

Рождение ребёнка
1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семеник Мина Григорьевич

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семеник Мина Григорьевич

Черевачи, Радомысльский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семеник Мина Григорьевич

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