Семеник (Зубенок) Параскевья Каленикова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
05.02.1914
Рождение ребёнка
1919
Рождение ребёнка
28.09.1923
Рождение ребёнка
28.08.1925