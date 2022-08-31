Климанов Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения09.12.1956
Дата смерти31.08.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1956
Рождение ребёнка
20.02.1981
Сын: Климанов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Климанова Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
13.07.1988
Дочь: Сергеева Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Климанова Ольга Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.08.2022