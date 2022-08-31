Климанов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлиманов Владимир Иванович

Климанов Владимир Иванович

avatar

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.12.1956

Дата смерти

31.08.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1956

Отец: Климанов Иван Порфирьевич

Мать: Климанова Надежда Ивановна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1981

Сын: Климанов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Климанова Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
13.07.1988

Дочь: Сергеева Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Климанова Ольга Алексеевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климанова Ольга Алексеевна

Смерть
31.08.2022