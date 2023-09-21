Матрёна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муллин Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Муллин Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Муллин Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Муллина Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Муллин Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Муллина Полина Тимофеевна

Отец ребёнка: Муллин Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Муллина Марьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Муллин Тимофей Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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