Матрёна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Сын: Муллин Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Муллин Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Муллина Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Муллин Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Муллина Полина Тимофеевна
Отец ребёнка: Муллин Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Муллина Марьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Муллин Тимофей Алексеевич
Смерть
Неизвестно