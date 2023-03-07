Логинова Евфимия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинова Евфимия Петрова

Логинова Евфимия Петрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1658 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Логинов Сила Филиппов

Отец ребёнка: Логинов Филипп (Филка) Фролов

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Логинов Миней Филиппов

Отец ребёнка: Логинов Филипп (Филка) Фролов

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Логинов Александр Филиппов

Отец ребёнка: Логинов Филипп (Филка) Фролов

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Логинов Аристарх Филиппов

Отец ребёнка: Логинов Филипп (Филка) Фролов

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Филипп (Филка) Фролов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close