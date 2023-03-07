Логинова Евфимия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Отец ребёнка: Логинов Филипп (Филка) Фролов
Рождение ребёнка
Около 1692
Отец ребёнка: Логинов Филипп (Филка) Фролов
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Логинов Александр Филиппов
Отец ребёнка: Логинов Филипп (Филка) Фролов
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Логинов Аристарх Филиппов
Отец ребёнка: Логинов Филипп (Филка) Фролов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710