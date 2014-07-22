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Баханов Александр Сергеевич
Баханов Александр Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.07.2014
Пол
Мужской
Отец
Баханов Сергей Александрович
1983 г.р.
Мать
Баханова (Балсанова) Ирина Николаевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
22.07.2014
Отец:
Баханов Сергей Александрович
Мать:
Баханова Ирина Николаевна
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