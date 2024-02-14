Гарафутдинова (Исхакова) Марьям Сибагатовна
Место рождения?
Дата рождения20.05.1921
Дата смерти23.11.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1921
Отец: Исхаков Сибагат
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гарафутдинов Гайданий Карамович
Смерть
23.11.1993
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно