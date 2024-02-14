Гарафутдинова (Исхакова) Марьям Сибагатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарафутдинова (Исхакова) Марьям Сибагатовна

Место рождения

?

Дата рождения

20.05.1921

Дата смерти

23.11.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1921

Отец: Исхаков Сибагат

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарафутдинов Гайданий Карамович

Рождение ребёнка
09.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гарафутдинов Гайданий Карамович

Смерть
23.11.1993
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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