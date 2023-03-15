Казаков Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казакова Зоя Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казакова Зоя Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Зоя Дмитриевна

Смерть
Неизвестно