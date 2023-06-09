Ахунянова (Халикова) Алия Альбертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахунянова (Халикова) Алия Альбертовна

Место рождения

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1992

Отец: Халиков Альберт Фанилевич

Мать: Халикова Зубарьят Равиль кызы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан