Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Ахунянова (Халикова) Алия Альбертовна
Ахунянова (Халикова) Алия Альбертовна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Наратасты
, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
07.08.1992
Пол
Женский
Отец
Халиков Альберт Фанилевич
1956 г.р.
Мать
Халикова (Сиражева) Зубарьят Равиль кызы
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1992
Отец:
Халиков Альберт Фанилевич
Мать:
Халикова Зубарьят Равиль кызы
Наратасты
, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь