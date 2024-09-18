Чирков Алексей Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.2009
Мать ребёнка: Чиркова (Лекомцева) Вера Витальевна
Игра, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.05.2013
Дочь: Чиркова Лилия Алексеевна
Мать ребёнка: Чиркова (Лекомцева) Вера Витальевна
Унтем, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика