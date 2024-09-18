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Чирков Алексей Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1984

Отец: Чирков Игорь Семёнович

Мать: Чиркова (Касаткина) Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова (Лекомцева) Вера Витальевна

Рождение ребёнка
04.02.2009

Сын: Чирков Лев Алексеевич

Мать ребёнка: Чиркова (Лекомцева) Вера Витальевна

Игра, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.05.2013

Дочь: Чиркова Лилия Алексеевна

Мать ребёнка: Чиркова (Лекомцева) Вера Витальевна

Унтем, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика

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