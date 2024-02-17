Матвеева Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1903

Отец: не указан

Мать: Пелагея Ефимовна

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