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Матвеева Надежда Петровна
Матвеева Надежда Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.09.1903
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Пелагея Ефимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1903
Отец: не указан
Мать:
Пелагея Ефимовна
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