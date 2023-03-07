Фалалеев Василий Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1688
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688
Отец: Фалалеев Григорий Ларионов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: Ховронья Васильева
Мать ребёнка: Фалалеева Марья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Фалалеев Василий Васильев
Мать ребёнка: Фалалеева Марья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1715
Дочь: Арина Васильева
Мать ребёнка: Фалалеева Марья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1717
Мать ребёнка: Фалалеева Марья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1725
Мать ребёнка: Фалалеева Марья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1754