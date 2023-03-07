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Фалалеев Василий Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1688

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688

Отец: Фалалеев Григорий Ларионов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: Ховронья Васильева

Мать ребёнка: Фалалеева Марья Тимофеева

Суворово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Фалалеев Василий Васильев

Мать ребёнка: Фалалеева Марья Тимофеева

Суворово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1715

Дочь: Арина Васильева

Мать ребёнка: Фалалеева Марья Тимофеева

Суворово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Фалалеев Петр Васильев

Мать ребёнка: Фалалеева Марья Тимофеева

Суворово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Фалалеев Семен Васильев

Мать ребёнка: Фалалеева Марья Тимофеева

Суворово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фалалеева Марья Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Суворово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1754
Суворово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
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