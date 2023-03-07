Тельгерова (Тихонова) Светлана Робертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тельгерова (Тихонова) Светлана Робертовна

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1986

Отец: Тихонов Роберт Раянович

Мать: Иванова Елена Николаевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.04.2013

Сын: Тельгеров Егор Михайлович

Отец ребёнка: Тельгеров Михаил Сергеевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.02.2016

Сын: Тельгеров Глеб Михайлович

Отец ребёнка: Тельгеров Михаил Сергеевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тельгеров Михаил Сергеевич

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