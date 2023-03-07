Тельгерова (Тихонова) Светлана Робертовна
Место рождения
Дата рождения15.04.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1986
Отец: Тихонов Роберт Раянович
Мать: Иванова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
24.04.2013
Сын: Тельгеров Егор Михайлович
Отец ребёнка: Тельгеров Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
12.02.2016
Сын: Тельгеров Глеб Михайлович
Отец ребёнка: Тельгеров Михаил Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно