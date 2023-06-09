Воронин (Воронов) Петр Прохорович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
13.02.1913 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Невеста - вторым браком, вдова.
Рождение ребёнка
06.01.1914 ст.
Дочь: Воронина Нина Петровна
Мать ребёнка: Воронина-Царева Анна Семеновна
Место жительства
1915
Смерть
Неизвестно