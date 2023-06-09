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Воронин (Воронов) Петр Прохорович

Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Воронин Прохор Антонович

Мать: Воронова Агриппина Григорьевна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
13.02.1913 ст.

Жена: Воронина-Царева Анна Семеновна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Невеста - вторым браком, вдова.
Рождение ребёнка
06.01.1914 ст.

Дочь: Воронина Нина Петровна

Мать ребёнка: Воронина-Царева Анна Семеновна

Балакирево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Место жительства
1915
Балакирево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно