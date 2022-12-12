Потяркина (Судавная) Пелагея Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1901 ст.
Сын: Потяркин Пётр Георгиевич/Егорович
Отец ребёнка: Потяркин Георгий Ильич
Рождение ребёнка
20.03.1905 ст.
Сын: Потяркин Гавриил Григорьевич/Егорович
Отец ребёнка: Потяркин Георгий Ильич
Рождение ребёнка
07.07.1907
Дочь: Потяркина Анастасия Григорьевна/Егоровна
Отец ребёнка: Потяркин Георгий Ильич
Рождение ребёнка
24.05.1909 ст.
Дочь: Потяркина Феодора Григорьевна/Егоровна
Отец ребёнка: Потяркин Георгий Ильич
Рождение ребёнка
15.08.1914 ст.
Дочь: Потяркина Иульяния Григорьевна/Егоровна
Отец ребёнка: Потяркин Георгий Ильич
Рождение ребёнка
20.03.1917
Дочь: Потяркина Анна Григорьевна/Егоровна
Отец ребёнка: Потяркин Георгий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно