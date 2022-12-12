Потяркина (Судавная) Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потяркина (Судавная) Пелагея Яковлевна

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.10.1901 ст.

Сын: Потяркин Пётр Георгиевич/Егорович

Отец ребёнка: Потяркин Георгий Ильич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.03.1905 ст.

Сын: Потяркин Гавриил Григорьевич/Егорович

Отец ребёнка: Потяркин Георгий Ильич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.07.1907

Дочь: Потяркина Анастасия Григорьевна/Егоровна

Отец ребёнка: Потяркин Георгий Ильич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.05.1909 ст.

Дочь: Потяркина Феодора Григорьевна/Егоровна

Отец ребёнка: Потяркин Георгий Ильич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.08.1914 ст.

Дочь: Потяркина Иульяния Григорьевна/Егоровна

Отец ребёнка: Потяркин Георгий Ильич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.03.1917

Дочь: Потяркина Анна Григорьевна/Егоровна

Отец ребёнка: Потяркин Георгий Ильич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потяркин Георгий Ильич

Смерть
Неизвестно
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