Морозов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1948
Дата смерти22.06.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Вера
Смерть
22.06.2009
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, Пашинское кладбище, Новосибирск