Морозов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1948

Дата смерти

22.06.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Вера

Смерть
22.06.2009
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, Пашинское кладбище, Новосибирск
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