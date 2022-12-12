Бокарева (Плотникова) Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.2006
Дочь: Бокарева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Бокарев Алексей Владимирович
Бракосочетание
29.09.2006
Рождение ребёнка
31.07.2008
Сын: Бокарев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Бокарев Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
09.06.2016
Дочь: Бокарева Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Бокарев Алексей Владимирович