Бокарева (Плотникова) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБокарева (Плотникова) Наталья Сергеевна

Бокарева (Плотникова) Наталья Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1973

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.2006

Дочь: Бокарева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Бокарев Алексей Владимирович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
29.09.2006

Муж: Бокарев Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
31.07.2008

Сын: Бокарев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Бокарев Алексей Владимирович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
09.06.2016

Дочь: Бокарева Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Бокарев Алексей Владимирович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close