Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Савин Андрей
Савин Андрей
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1770
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Фомин Савва (Акулино
Между 1730 и 1734 г.р.
Мать
(Михайлова, Первая Жена) Афимья
Около 1742 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец:
Фомин Савва (Акулино
Мать:
Афимья
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь