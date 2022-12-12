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Горнов Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

11.03.1962

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1924

Сын: Горнов Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Горнова Прасковья Николаевна

Аржаново, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горнов Василий Петрович

Мать ребёнка: Горнова Прасковья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнова Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горнова Лидия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
11.03.1962
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