Горнов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти11.03.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1924
Мать ребёнка: Горнова Прасковья Николаевна
Аржаново, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горнова Прасковья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горнова Лидия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.03.1962