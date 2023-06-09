Уткин Климент Иванов
Место рождения
Дата рождения25.11.1803
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
25.11.1803
Отец: Уткин Иван Макаров
Мать: Федосья
Ф. 3 Оп. 15 Д. 213 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда. Т. 1 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицка и уезда 1803
Бракосочетание
30.01.1820
Ф. 1463 Оп. 1 Д. 1 Метрические книги Михаило-Архангельской церкви с. Михайловское | Государственный архив Тульской области | МК Михайловское 1810-1831
Рождение ребёнка
04.08.1841
Дочь: Уткина Василиса Климентова
Мать ребёнка: Коровина Февронья Калинина
Ф. 3 Оп. 15 Д. 237 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1841
Смерть
После 1858