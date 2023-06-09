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Уткин Климент Иванов

Место рождения

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

25.11.1803

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1803

Отец: Уткин Иван Макаров

Мать: Федосья

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 213 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда. Т. 1 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицка и уезда 1803
Бракосочетание
30.01.1820

Жена: Коровина Февронья Калинина

Ф. 1463 Оп. 1 Д. 1 Метрические книги Михаило-Архангельской церкви с. Михайловское | Государственный архив Тульской области | МК Михайловское 1810-1831
Рождение ребёнка
04.08.1841

Дочь: Уткина Василиса Климентова

Мать ребёнка: Коровина Февронья Калинина

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 237 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1841
Смерть
После 1858