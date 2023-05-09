Валиуллин Аюп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиуллин Аюп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1927

Сын: Валиуллин Габдулхай Аюпович

Мать ребёнка: Валиуллина Нафиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиуллин Наил Аюпович

Мать ребёнка: Валиуллина Нафиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиуллин Фаяз Аюпович

Мать ребёнка: Валиуллина Нафиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валиуллина Катебэ

Мать ребёнка: Валиуллина Нафиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валиуллина Нафиса

Смерть
Неизвестно