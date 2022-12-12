Куракина (Дыбина) Анастасия Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1801
Дата смерти1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Вычислено 1801
Отец: Дыбин Гаврила Дмитрев
Мать: Дыбина Евдокия
Бракосочетание
22.10.1826
поручители: Казенные крестьяне Иванъ Степановъ Медведевъ, Степанъ Ивановъ Крайновъ, Федотъ Петровъ Живодеровъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
20.12.1827
Отец ребёнка: Куракин Василий Иванов
Рождение ребёнка
26.07.1829
Отец ребёнка: Куракин Василий Иванов
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Куракин Василий Иванов
Рождение ребёнка
27.01.1834
Сын: Куракин Григорий Васильев
Отец ребёнка: Куракин Василий Иванов
Смерть
1835