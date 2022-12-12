Куракина (Дыбина) Анастасия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина (Дыбина) Анастасия Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1801

Дата смерти

1835

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801

Отец: Дыбин Гаврила Дмитрев

Мать: Дыбина Евдокия

Бракосочетание
22.10.1826

Муж: Куракин Василий Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Казенные крестьяне Иванъ Степановъ Медведевъ, Степанъ Ивановъ Крайновъ, Федотъ Петровъ Живодеровъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
20.12.1827

Сын: Куракин Петр Васильев

Отец ребёнка: Куракин Василий Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1829

Сын: Куракин Иван Васильев

Отец ребёнка: Куракин Василий Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Куракин Иван Васильев

Отец ребёнка: Куракин Василий Иванов

Рождение ребёнка
27.01.1834

Сын: Куракин Григорий Васильев

Отец ребёнка: Куракин Василий Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1835
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