Архангельская (Кузнецова) Юлия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архангельская (Кузнецова) Юлия Михайловна

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Место рождения

Шуя, Шуя, Ивановская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.06.1953

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Кузнецов Михаил Николаевич

Мать: Кузнецова Ольга Николаевна

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.08.1930

Дочь: Архангельская Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Архангельский Николай Иванович

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.08.1936

Сын: Архангельский Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Архангельский Николай Иванович

Шуя, Шуя, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архангельский Николай Иванович

Смерть
?.06.1953
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