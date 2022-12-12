Архангельская (Кузнецова) Юлия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти?.06.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
24.08.1930
Дочь: Архангельская Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Архангельский Николай Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1936
Сын: Архангельский Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Архангельский Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1953