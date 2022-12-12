Половинкина (Дубовицкая) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинкина (Дубовицкая) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1956

Сын: Половинкин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Половинкин Василий Никонович

Колесня, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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