Половинкина (Дубовицкая) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1956
Сын: Половинкин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Половинкин Василий Никонович
Колесня, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно