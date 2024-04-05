Piwowarczyk (Czarnecka) Aniela
Место рожденияDobieszowice
Дата рождения14.12.1912
Дата смерти15.12.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1912
Отец: Czarnecki Władysław
Dobieszowice
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Gospodyni
Рождение ребёнка
12.11.1937
Дочь: Sołtysik (Piwowarczyk) Henryka
Отец ребёнка: Piwowarczyk Stanisław
Dobieszowice
Смерть
15.12.1984
Piekary Śląskie