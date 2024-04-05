Piwowarczyk (Czarnecka) Aniela 14.12.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Piwowarczyk (Czarnecka) Aniela

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Место рождения

Dobieszowice

Дата рождения

14.12.1912

Дата смерти

15.12.1984

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1912

Отец: Czarnecki Władysław

Мать: Czarnecka (Trefon) Antonina

Dobieszowice
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Piwowarczyk Stanisław

Работа или профессия
Неизвестно
Gospodyni
Рождение ребёнка
12.11.1937

Дочь: Sołtysik (Piwowarczyk) Henryka

Отец ребёнка: Piwowarczyk Stanisław

Dobieszowice
Смерть
15.12.1984
Piekary Śląskie

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